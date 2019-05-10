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СМИ: «МЮ» перехватил защитника Джеймса у «МС»

Спорт

Сумма трансфера за футболиста может составить свыше 17 млн евро

Лондон, 10 мая 2019, 12:25 — REGNUM  Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время подпишет контракт с защитником валлийской команды «Суонси Сити» Даниэлем Джеймсом, сообщает 10 мая Sky Sports.

По данным источники, контракт с 21-летним игроком уже на подходе и сумма трансфера за футболиста составит 15 млн фунтов (свыше 17 млн евро). Также сообщается, что, если стороны решат вопрос положительно, Джеймс перейдет в свой новый клуб уже летом этого года.

Кроме этого, ранее в СМИ сообщалось об интересе клуба «Манчестер Сити» к кандидатуре защитника «Суонси».

Отметим, в нынешнем сезоне Даниэль Джеймс провел за свой нынешний клуб в 33 матчах и отметился в них 4 мячами и 7 результативными передачами.

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Футбол
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