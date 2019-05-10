Оренбург, Оренбургская область, , 12:16 — REGNUM

Тренерский штабы футбольного клуб «Оренбург» и екатеринбургской команды «Урал» обнародовали стартовые составы на матч 28-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с их участием.

В составе «Урала» на поле выйдут: Араторе, Бикфалви, Годзюр, Емельянов, Кулаков, Меркулов, Майега, Панюков, Поляков, Страндберг и Эль Кабир,

Запасные: Ароян, Бавин, Баклов, Данцев, Динга, Егорычев, Ильин, Катрич, Погребняк, Фидлер, и Шанбиев.

У «Оренбурга» матч начнут: Алвеш, Деспотович, Малых, Мишкич, Ойеволе, Попович, Сиваков, Сутормин, Терехов, Фролов и Шахов

В качестве запасных: Руденко, Афонин, Галаджан, Кеняйкин, Козлов, Кулишев, Маляров, Чиркин, Чуканов.

Напомним, матч 28-го тура РПЛ между командами «Урал» и «Оренбург» состоится 10 мая в Оренбурге и начнется в 11:30 мск.