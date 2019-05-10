Защитник «Далласа» Клингберг сыграет за Швецию на ЧМ-2019

Стокгольм, , 11:27 — REGNUM Шведский защитник хоккейного клуба НХЛ «Даллас Старз» Йон Клинберг сыграет в составе сборной Швеции по хоккею на чемпионате мир 2019 года, сообщает 10 мая пресс-служба национальной федерации хоккея.

В нынешнем сезоне 26-летний швед сыграл за свой клуб в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал в них 45 (10 шайб + 35 результативных передач). В 13 матчах плей-офф отметился (2 шайбы + 7 голевых передач).

Отметим, Йон Клингберг является двукратным чемпионом мира в составе сборной Швеции в 2017 и 2018 году, причем на чемпионате мира 2018 года был признан лучшим защитником. В 10 матчах на чемпионатах мира с его участием забил шайбу и сделал 5 результативных передач.