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«Адмирал» заключил соглашение с защитником Лалондом

Спорт

Это первый новичок в составе команды

Владивосток, 10 мая 2019, 10:56 — REGNUM  Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» объявил о подписании контракта с канадским защитником Шоном Лалондом, сообщает 10 мая пресс-служба клуба в официальном twitter команды.

«Канадский защитник Шон Лалонд первый новичок Адмирала!»,

— говорится в сообщении команды в официальном Twitter, к которому прикреплено фото хоккеиста с надписью: «Добро пожаловать на борт!».

Напомним, Шон Лаллонд провел прошлый сезон в составе немецкой команды «Нюрнберг» и стал лучшим бомбардиром из защитников клуб. На его счету 37 (9 шайб + 28 результативных передач) очков в 57 матчах за «Нюрнберг».

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