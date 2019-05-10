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Кевин Дюрант выбыл до конца полуфинала серии с «Хьюстоном»

Спорт

Баскетболист восстанавливается после травмы

Окленд, США, 10 мая 2019, 10:44 — REGNUM  Нападающий баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант выбыл до конца полуфинальной серии плей-офф западной конференции НБа с командой «Хьюстон «Рокетс», сообщает 10 мая ESPN.

По информации источник, игрок, ранее получивший лёгкое растяжение правой голени в пятом матче полуфинала с «Хьюстоном», пройдет повторное обследование только через неделю, что не позволит ему участвовать в полуфинальной серии.

Отметим, в нынешнем сезоне баскетболист набирает в среднем за игру 34,2 очка, делает 5,2 подбора и 4,9 результативные передачи.

Напомним, шестой матч полуфинальной серии западной конференции между клубами «Голден Стэйт Уориорз» и «Хьюстон Рокетс» состоится 11 мая в Хьюстоне и начнется в 4:00 мск.

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Баскетбол
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