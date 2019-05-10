Пятница, 10 Мая 2019 года
11:15:14 МСК

Магомедшарипов может провести в UFC следующий бой в конце лета

Спорт

Его соперником станет аргентинец Брайан Ортега

Махачкала, 10 мая 2019, 10:43 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может провести свой следующий бой уже в конце лета, сообщает 10 мая FloCombat.

По данным источника, соперником российского бойца станет аргентинец Брайан Ортега. При этом пока не известно в рамках какого именно турнира UFC пройдет данная схватка.

Отметим, свой последний бой Магомедшарипов провел в марте 2019 года, где он победил единогласным решением судей американца Джереми Стивенса. Всего на счету российского бойца 18 боев в UFC, в 17 из которых он одержал верх.

Брайана Ортега проиграл свой последний бой в UFC в декабре 2018 года чемпиону организации Максу Холлоуэю.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить