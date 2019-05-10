Магомедшарипов может провести в UFC следующий бой в конце лета

Махачкала, , 10:43 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может провести свой следующий бой уже в конце лета, сообщает 10 мая FloCombat.

По данным источника, соперником российского бойца станет аргентинец Брайан Ортега. При этом пока не известно в рамках какого именно турнира UFC пройдет данная схватка.

Отметим, свой последний бой Магомедшарипов провел в марте 2019 года, где он победил единогласным решением судей американца Джереми Стивенса. Всего на счету российского бойца 18 боев в UFC, в 17 из которых он одержал верх.

Брайана Ортега проиграл свой последний бой в UFC в декабре 2018 года чемпиону организации Максу Холлоуэю.