«Йокерит» покинул голкипер Заполски

Хельсинки, , 10:42 — REGNUM Финский хоккейный клуб «Йокерит» объявил о расторжении контракта со своим американским голкипером Райаном Заполски, об этом сообщает 10 мая официальный Twitter команды.

Также сообщается, что соглашение между сторонами расторгнуто по обоюдному согласию.

Отметим, Заполски играл в «Йокертие» с 2016 года и в прошлом сезоне выиграл в 14 из 30 матчей с его участием в регулярном чемпионате КХЛ. В них он пропускал в средне 2,68 шайбы за матч и отражал 89,4% бросков по воротам. В двух матчах плей-офф пропустил пять шайб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что новым голкипером «Йокерита» может стать вратарь клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Антти Ниеми, являющийся обладателем Кубка Стэнли 2010 года.