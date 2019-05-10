Пятница, 10 Мая 2019 года
11:22:23 МСК

Бертенс переиграла Квитову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Мадриде

Спорт

Бертенс обыграла чешскую спортсменку в двух сетах со счетом 6:3, 6:2

Бертенс переиграла Квитову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Мадриде
Steven Pisano
Кики Бертенс

Мадрид, 10 мая 2019, 10:18 — REGNUM  Голландская теннисистка Кики Бертенс обыграла представительницу Чехии Петру Квитову в четвертьфинальном матче турнира в Мадриде.

Бертенс обыграла чешскую спортсменку в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 19 минут. За это время Бертенс, являющаяся седьмой ракеткой мира, ни разу не подала навылет, допустила три дойных ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов. Её оппонентка, являющаяся номером два в мировом рейтинге, дважды подала навылет, три раза ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт.

Счет личных встреч спортсменок стал ничейным 3−3.

Соперницей Кики Бертенс в финале станет представительница Соединенных Штатов Слоан Стивенс, являющейся восьмой ракеткой мира.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить