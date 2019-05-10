СМИ: Хавбеком «Боруссии» Санчо интересуются «МС, «Реал» и «Барселона»

Дортмунд, Германия, , 09:48 — REGNUM Английский хавбек дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Джейдон Санчо попал с сферу интересов сразу трех команд, сообщает 10 мая Don Balon.

Согласно данным источника, футболист может сменить свой текущий клуб уже во время грядущего летнего трансферного окна и за него поборются сразу три клуба: лондонский «Манчестер Мити», мадридский «Реал» и «Барселона».

При этом сам игрок не хотел бы возвращаться на родину, хотя в «МС» обещают своему воспитаннику игровое время.

«Реал» при этом ставит во главу угла переход в свой состав хавбека лондонского «Челси» Элена Азара, хотя и интересуется Санчо.

А «Барселону», готовую предложить 19-летнему футболисту ключевую роль в команде, может вынудит отказаться от сделки высокая цента трансфера, которая составляет 180 млн евро. Также ситуация между клубами осложнена из-за трансфера Усмана Дембеле.

Отметим, в нынешнем сезоне Санчо сыграл за «Боруссию» в 32 матчах и отметился в них 11 мячами и 17 результативными передачами.