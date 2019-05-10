Эден Азар о победе «Челси»: это была не лучшая игра, но мы победили

Лондон, , 09:30 — REGNUM Бельгийский хавбек лондонского футбольного клуба «Челси» Эден Азар, считает, что матч полуфинала Лиги Европы с «Айнтрахтом» был не лучшим для его команды, но им все равно удалось победить. Слова футболиста приводит 10 мая официальный сайт УЕФА.

Как рассказал игрок, в первом тайме матча «Челси» были лучше соперника, а в начале второго — пропустили мяч, как это всегда было в нынешнем сезоне и потому в конце матча шансы на победу были 50 на 50 для обеих команды.

«Это не лучшая игра, но мы победили»,

— заявил Эден Азар.

Также футболист, отметил, что несмотря на то, останется он в команде или нет в дальнейшем, он приложит все свои усилия для того, чтобы выиграть что-то для «Челси».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее лондонский клуб «Челси» обыграл в серии пенальти со счетом 4:3 франкфуртскую команду «Айнтрахт» в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.

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