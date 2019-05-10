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«Портленд» переиграл «Денвер», сравняв счет в серии до 3-3

Спорт

119:108 в пользу «Портленда»

Портленд, США, 10 мая 2019, 09:20 — REGNUM  Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» нанес поражение команде «Денвер Наггетс» в шестом матче серии плей-офф западной конференции НБА.

Встреча проходила на паркете «Мода-центра» в Портленде и завершилась победой хозяев со счетом 119:108.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник хозяев Демьен Лиллард, сумевший набрать за игру 32 очка. Ещё 30 очков на счету другого защитника «Денвера» Си Джея Макколлума.

У их оппонентов наиболее результативным оказался сербский центровой команды Никола Йокич, оформивший в матче дабл-дабл с 29 очками и 12 подборами. Ещё один дабл-дабл набрал коллега Йокича по команде Джамал Марей, на счету которого 24 очка и 10 подборов.

Отметим, по итогам игры «Портленд» сравнял счет в серии до 3−3. Заключительная игра серии состоится 12 мая в Денвере.

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