СМИ: Куман может заменить Вальверде в «Барселоне»

Барселона, Испания, , 08:58 — REGNUM Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» может отправить в отставку главного тренера команды Эрнесто Вальверде по окончании нынешнего сезона, сообщает 10 мая Sport.es.

Согласно данным источника, на этом посту его может сменить нынешний главный тренер голландской футбольной сборной Рональд Куман.

Последний шесть лет был игроком клуба и ещё два года являлся сотрудником тренерского штаба.

Также одним из претендентов на пост главного тренера «Барселоны» издание называет главного тренера команды «Аякс» Эрика тен Хага.

Отметим, Вальверде является главным наставником испанской команды с лета 2017 года и под его руководством клуб дважды выиграл чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны. При этом команда выбывает из плей-офф Кубка чемпионов уже второй год подряд.