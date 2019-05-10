Впервые в истории Еврокубков в финале сыграют команды одной страны

Лондон, , 08:59 — REGNUM В финале Еврокубков нынешнего сезона сыграют сразу четыре британских клуба.

Более того, три из четырех команд финала Еврокубков представляют столицу Британии — Лондон.

Это стало возможным после того, как лондонская команда «Челси» обыграла в полуфинале Лиги Европы в серии пенальти немецкий клуб «Айнтрахт» и вышла в финал турнира, где она встретится с другим лондонским клубом — «Арсеналом». Последний незадолго до этого выбил в полуфинале испанскую команду «Валенсия».

Также ранее во втором полуфинале Кубка чемпионов ещё один лондонский клуб — «Тоттенхэм Спур», обыграл команду из Амстердама «Аякс», после чего в финале ей предстоит игра с командой «Ливерпуль», ранее обыгравшей в другом полуфинале турнира испанский клуб «Барселона».