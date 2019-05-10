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«Бока Хуниорс» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» в матче Кубка Либертадорес

Спорт

2:1 в пользу хозяев

Буэнос-Айрес, 10 мая 2019, 08:35 — REGNUM  Футбольный аргентинский клуб «Бока Хуниорс» обыграл бразильскую команду «Атлетико Паранаэнсе» в матче шестого тура группы G Кубка Либертадорес.

Встреча прошла на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Забитых голов пришлось ждать до второй половины второго тайма, когда на 66-й минуте представитель гостей Марко Рубен открыл в матче счет.

Однако на этом футбольная удача гостей закончилась и затем игроки «Бока Хуниорс» дважды поразили ворота бразильского клуба и выиграл во встрече. Отличились Лисандро Лопес (72-я) и Карлос Тевес (90-я).

Также на 80-й минуте с поля был удален защитник «Атлетико Паранаэнсе» Веллингтон.

Отметим, по итогам игры «Бока Хуниорс» заняли первое место в своей группе. «Атлетико Паранаэнсе» — на второй строчке.

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Футбол
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