Сарри о победе «Челси» в матче ЛЕ: это был прекрасный матч

Лондон, , 08:12 — REGNUM Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Маурицио Сарри назвал прекрасным матч полуфинала Лиги Европы, в котором его подопечные обыграли в серии пенальти команду «Айнтрахт». Слова специалист приводит 10 мая официальный сайт УЕФА.

По словам главного тренера «Челси», «Айнтрахт» является опасным соперником в открытом матче.

Также Сарри отметил, что его клуб не смог забить второй мяч во первом тайме игры и у них возникли проблемы, а затем футболисты «Челси» хорошо сыграли в конце второго периода и были очень уставшими в дополнительное время, как и «Айнтрахт».

"Это был прекрасный матч»,

— заключил Маурицио Сарри.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, футбольный лондонский клуб «Челси» обыграл в серии послематчевых пенальти франкфуртскую команду «Айнтрахт» в ответном матче полуфинала Лиги Европы со счетом 4:3.