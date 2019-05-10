Игра Кубка Либертадорес завершилась массовой дракой

Мендоса, Аргентина, , 07:48 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Годой-Крус» нанес поражение чилийской команде «Универсидад де Копсепсьон» в финальном матче группы С Кубка Либертадорес.

Игра, проходившая на поле стадиона «Мальвинас Аргентинас» в Мендосе, закончилась с минимальным преимуществом аргентинского клуба со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил хавбек «Годой Крус» Анхель Гонсалес на 24-й минуте встречи.

Матч закончилась массовой дракой между футболистами обеих команд. По её итогам главный арбитр встречи Вилтон Сампайя показал две красные карточки. У «Годой Курс» с поля был удален Фабиан Энрикес, у «Универсидад де Копсепсьон» — Патрисио Рубио.

Отметим, по итогам этой победы аргентинский клуб поднялся на второе место в группе С и вышел в плей-офф Кубка. Чилийская команда на четвертом месте.