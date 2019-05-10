Филадельфия, США, , 07:35 — REGNUM

Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» уверенно переиграл команду «Торонто Рэпторз» в шестом матче полуфинала восточной конференции НБА.

Встреча прошла на паркете «Веллс Фарго-центра» в Филадельфии и закончилась со счетом 112:101 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком матча стал нападающий «Торонто» Кавай Леонард, который оформил в игре дабл-дабл с 29 очками и 12 подборами. Ещё 21 очко на счету его одноклубника Паскаля Сикама.

У победителей наиболее результативным оказался Джимми Батлер, на счету которого 25 очков. Ещё 21 очко набрал Бен Симмонс. Также Джоэл Эмбиид оформил в мачте дабл-дабл с 17 очками и 12 подборами.

Отметим, этой победой клуб «Филадельфия» сравнял счет в серии полуфинала восточной конференции до 3−3. Заключительный матч серии пройдет в Торонто 13 мая.