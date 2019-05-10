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«Бостон» повел в серии, обыграв «Каролину»

Спорт

5:2 в матче и 1-0 в серии в пользу «Бостон»

Бостон, США, 10 мая 2019, 07:34 — REGNUM  Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» переиграл хоккеистов «Каролина Харрикейнз» в первом матче финала плей-офф восточной конференции НХЛ.

Игра проходил на льду бостонской арены «Ти-Ди Гарден» и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей голы на счету Стивена Кэмпфера (3-я минута), Маркуса Юханссона (43-я), Патриса Бержерона (43-я), Брэндона Карло (58-я) и Кристофера Вагнера (58-я).

У их оппонентов шайбами отметились Себастьян Ахо (4-я) и Грег Маккегг (30-я).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился в матче результативной передачей.

Отметим по итогам встречи «Бостон» лидирует в финальной серии плей-офф восточной конференции НХЛ со счетом 1−0. Следующая игра состоится в Роли 12 мая и начнется в 22:00 мск.

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