Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в апреле

Мадрид, , 07:17 — REGNUM Французский форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Карим Бензем признан лучшим игроком своей команды по итогам голосования болельщиков.

Футболист смог забить в пяти прошедших в апреле матчах своего клуба семь голов и уже в четвертый раз в ходе нынешнего сезона признается лучшим игроком месяца. Бензем также был признан болельщиками лучшим в ноябре 2018 года и в январе и марте текущего.

Отметим, в текущем сезоне Карим Бензем сыграл за «Реал» в 51 матче и отметился в них 21 мячом и 6 голевыми передачами. По количеству мячей футболист является лучшим в команде.