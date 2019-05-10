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Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в апреле

Спорт

Нападающий забил 7 голов в 5 мачтах в апреле

Мадрид, 10 мая 2019, 07:17 — REGNUM  Французский форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Карим Бензем признан лучшим игроком своей команды по итогам голосования болельщиков.

Футболист смог забить в пяти прошедших в апреле матчах своего клуба семь голов и уже в четвертый раз в ходе нынешнего сезона признается лучшим игроком месяца. Бензем также был признан болельщиками лучшим в ноябре 2018 года и в январе и марте текущего.

Отметим, в текущем сезоне Карим Бензем сыграл за «Реал» в 51 матче и отметился в них 21 мячом и 6 голевыми передачами. По количеству мячей футболист является лучшим в команде.

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Футбол
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