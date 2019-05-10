Лондон, Великобритания, , 07:17 — REGNUM

Футбольный лондонский клуб «Челси» обыграл в серии послематчевых пенальти франкфуртскую команду «Айнтрахт» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.

Игра проходила на поле лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж» и закончилась в серии пенальти со счетом 4:3.

В основное время команды обменялись мячами и закончили его со счетом 1:1. Отличились хавбек «Челси» Робен Лофтус-Чик, открывший счет на 28-й минуте, и сербский форвард «Айнтрахта» Лука Йович, сравнявший его на 49-й. В серии пенальти удачливее оказались хозяева, которые в итоге победили в матче.

Отметим, по итогам матча в финал Лиги Европы вышел «Челси», так как первый матч команды 2 мая во Франкфурте сыграли вничью со счетом 1:1. Соперником «Челси» в финале Лиги Европы станет другая лондонская команда — «Арсенал».