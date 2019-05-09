Овечкин: спасибо ветеранам за жизнь, которую они подарили

Братислава, , 16:04 — REGNUM Ассистент капитана сборной России по хоккею Александр Овечкин, также являющийся капитаном и нападающим команды НХЛ «Вашингтон Предаторз», выразил благодарность ветеранам за то, что они подарили будущим поколениям жизнь. Такое заявление игрок сделал во время церемонии возложения цветов российской сборной цветов к мемориалу на холме Славин в столице Словакии Братиславе, его слова приводит 9 мая Сhampionat.com.

«Всем ветеранам вокруг нас спасибо за жизнь, которую они нам подарили», —

заявил Александр Овечкин и добавил, что это главный праздник в нашей стране и что для спортсменов важно каждое такое мероприятие.

Кроме этого, хоккеист отметил, что своим посещением мемориала павшим в Великой Отечественной войне, спортсмены отдают честь павшим, которые воевали за нашу страну.

«Вы знаете, сколько людей погибло, сражаясь за нас. Низкий им поклон»,

— заключил Александр Овечкин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, мужская хоккейная сборная команда России посетила мемориал «Славин» в Братиславе, где расположен памятник советским солдатам и военное кладбище для церемонии возложения цветов.