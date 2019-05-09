Ливерпуль, Великобритания, , 15:40 — REGNUM

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп продлит контракт со своим нынешним клубом в ближайшее время, сообщает 9 мая Inside Futbol.

Юрген Клопп (cc) Дмитрий Голубович

По данным источника, руководство ливерпульской команды уже предложило 51-летнему немцу новое соглашение и ждут его решения.

Также известно, что новый контракт с Клоппом будет рассчитан до 2024 года и по его условиям зарплата тренера составит 8,5 млн фунтов в год плюс бонусы. При этом нынешнее соглашение тренера с «Ливерпулем» рассчитано до 2022 года и по нему Клопп получает 7 млн фунтов в год.

Отметим, Юрген Клопп является главным наставником «Ливерпуля» с 2015 года. Под его руководством клуб в текущем сезоне вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с лондонской командой «Тоттенхэм Спур». Также команда занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая на 1 очко от лидера — «Манчестер Сити».