Москва, , 15:39 — REGNUM

Футбольный московский клуб «Локомотив» обыграл футболистов казанской команды «Рубин» в матче 28-го тура молодежного чемпионата России по футболу.

Игра, прошедшая на поле стадиона «Сапсан-Арены» в Москве, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый матч прошел без забитых мячей. И только на 54-й минуте встречи форвард хозяев Тимур Сулейманов точным ударом открыл счет в игре. Затем на 63-й минуте ещё один игрок «Локомотива» — полузащитник Николай Титков, довел преимущество своей команды до двух мячей.

И только на 84-й минуте гостям удалось отыграть один мяч усилиями полузащитника Александра Циберкина.

Отметим, по итогам встречи московский «Локомотив» набрал 53 очка, что позволило ему переместится с седьмого места в турнирной таблице на четвертое. «Рубин» с 33 очками на десятом месте.