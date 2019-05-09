Илья Ковальчук о дне Победы: это великий праздник

Братислава, , 15:19 — REGNUM Капитан мужской сборной команды России по хоккею Илья Ковальчук, являющийся также нападающим клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», считает, что день Победы является великим праздником и самым главным в нашей. Его слова приводит 9 мая Сhampionat.com.

Такое заявление хоккеист сделал во время церемонии возложения российской сборной цветов к мемориалу на холме Славин в столице Словакии Братиславе

«Это великий праздник», — заявил Илья Ковальчук, добавив, что, по его мнению, здорово, что у нашей страны есть такая традиция.

Также капитан сборной России отметил, что день Победы — это, наверное, самый главный праздник в России и поздравил всех ветеранов с ним, поблагодарил и пожелал им огромного здоровья.

«В России парад, много народа. Всех с праздником!», — заключил Илья Ковальчук.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее мужская хоккейная сборная команда России посетила мемориал «Славин» в Братиславе, где расположен памятник советским солдатам и военное кладбище для возложения цветов павшим в Великой Отечественной войне.

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