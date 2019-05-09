Станислав Черчесов поздравил всех с Днем Победы

Москва, , 14:40 — REGNUM Поздравление главного тренера мужской футбольной российской сборной Станислава Черчесова с Днем Победы опубликовано 9 мая в официальном Twitter сборной России.

В своем коротком поздравлении Станислав Черчесов отметил, что нынешнее поколение должно помнить и чтить подвиг предков, каковым является Победа в Великой Отечественной войне, а также пожелал всем мирного неба над головой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее свое поздравление с Днем Победы разместили на своих официальных ресурсах такие известные футбольные клубы как санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

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