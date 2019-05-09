«Динамо» разгромило всухую «Ростов» в молодежном первенстве России

Химки, Московская область, , 14:38 — REGNUM Московский футбольный клуб «Динамо» разгромил команду Ростов в матче 28-го тура молодежного футбольного первенства России.

Игра, прошедшая на поле стадиона «Новогорск-Динамо» в подмосковных Химках, закончилась победой «Динамо» со счетом 3:0.

Счет в матче открыл на 28-й минуте защитник «Динамо» Кирилл Глущенков. Затем на 35-й минуте его коллега по команде хавбек Викор Демьянов удвоил счет и преимущество своей команды.

А под занавес матча отличился ещё один динамовский полузащитник Андркй Мазурин, который забил третий безответный гол в ворота «Ростова» и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам игры «Динамо» упрочило свою вторую позицию в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Ростов» с 36 очками на девятом месте.