Четверг, 9 Мая 2019 года
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СМИ: «Интер» может сделать новым главным тренером Конте

Спорт

Специалист в настоящее время не сотрудничает ни с каким клубом

Милан, Италия, 9 мая 2019, 14:37 — REGNUM  Футбольный миланский клуб «Интер» может поменять своего главного тренера по завершении нынешнего сезона, сообщает 9 мая Sky Sports.

Согласно информации источника, в настоящее время руководство миланского клуба почти договорилось с экс-наставником «Челси», «Ювентуса» и итальянской сборной Антонио Конте. Специалист в настоящее время не сотрудничает ни с каким клубом.

Также издание отмечает, что нынешний главный тренер клуба Лучано Спалетти будет уволен с этого поста только в случае заключения клубом соглашения с Конте и руководство миланского клуба объявит о такой сделке не ранее 30 июня.

Отметим, ранее кандидатурой Конте также интересовались такие клубы как «Милан, «Ювентус» и «Рома».

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