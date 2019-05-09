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Московский «Спартак» поздравил всех с днем Победы

Спорт

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» поздравляет всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне!»

Московский «Спартак» поздравил всех с днем Победы
Иллюстрация: Spartak.com
Поздравительная открытка с Днем Победы клуба Спартак

Москва, 9 мая 2019, 13:06 — REGNUM  Футбольный московский клуб «Спартак» поздравил всех с праздником Победы Советского Союза над нацистской Германией. Поздравление размещено 9 мая на официальном сайте красно-белых.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» поздравляет всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне!», — говорится в поздравительном сообщении.

Также в сообщении московский «Спартак» пожелал ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, а всем остальным — мирного неба над головой.

Кроме этого красно-белые заявили в своем поздравлении, что светлая память о героях и гордость за подвиг нашего народа будут жить вечно.

«С Днем Победы!», — так заканчивается поздравление.

Отметим, в годы войны многие футболисты «Спартака» были призваны в ряды Красной армии, а некоторые пошли на фронт добровольцами, где защищали Родину с оружием в руках. При этом оставшиеся в Москве футболисты продолжали тренировки и игры, совмещая их с работой на благо страны.

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