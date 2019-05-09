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Хоккейная сборная России возложила цветы к мемориалу павших в Братиславе

Спорт

Мемориал холме Славин в центре Братиславы открыт 3 апреля 160 года

Хоккейная сборная России возложила цветы к мемориалу павших в Братиславе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов

Братислава, 9 мая 2019, 12:47 — REGNUM  Мужская хоккейная сборная команда России посетила мемориал «Славин» в Братиславе, где расположен памятник советским солдатам и военное кладбище, сообщает 9 мая Сhampionat.com.

Национальная сборная России по хоккею возложила цветы к Мемориалу павшим.

В церемонии возложения принимали участие игроки сборной, её персонал, тренерский штаб, а также ветераны Великой Отечественной Победы и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Алексей Федотов. Перед возложением прозвучали гимны России и Словакии.

Отметим, мемориал на холме Славин построен в Братиславе в период с 1957 по 1960 год на месте кладбища советских солдат, погибших при освобождении Словакии от немецко-фашистских захватчиков. Открыт 3 апреля 1960 года. На нем захоронено 6845 солдат Красной армии.

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