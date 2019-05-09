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Экс-тренер «Кливленда» Лю не будет тренировать «Лейкерс»

Спорт

Специалист рассчитывал на более продолжительное соглашение с более выгодными финансовыми условиями

Вашингтон, 9 мая 2019, 12:45 — REGNUM  Бывший тренер баскетбольного клуба «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю и руководство команды «Лос-Анджелес Лейкерс» не смогли договориться о заключении соглашения на предмет назначения Лю главным наставником «Лейкерс», сообщает 9 мая ESPN.

По данным источника, «Лос-Анджелес» предложил 42-летнему специалисту контракт, рассчитанный сроком на три года на общую сумму 18 млн долларов. Тайрон Лю не согласился на такой вариант, так как он рассчитывал на пятилетнее соглашение с более выгодными финансовыми условиями.

В результате «Лейкерс» в настоящее время прорабатывают другие возможные варианты по переговорам с другими кандидатами.

Отметим, ранее Тайрон Лю был главным наставником баскетбольной команды «Кливленд Кавальерс», которую, вкупе с нынешним нападающим «Лейкерс» Леборном Джеймсом, привел к первому в её истории титулу чемпиона НБА в 2016 году.

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Баскетбол
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