СМИ: «Спартак» и «Зенит» интересуются хавбеком «АЗ Алкмар» Тилем

Алкмар, Нидерланды, , 12:39 — REGNUM Сразу два клуба футбольной Российской Премьер-лиги московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» заинтересовались полузащитником нидерландской команды «АЗ Алкмар» Гусом Тилем, сообщает 9 мая De Telegraaf.

Согласно данным источника, при этом ни один из российских клубов не выходил на руководство его текущего клуба с конкретным предложением по трансферу.

При этом, как считает источник, сумма за 21-летнего игрока будет значительной, хотя конкретные суммы не называются. Также ничего не сообщается о том, как к этому варианту продолжения своей карьеры относится сам футболист.

Отметим, в текущем сезоне Гус Тиль сыграл за свою команду в 32 матчах и смог забить в них 11 мячей. Игрок выступает в основном составе с 2016 года.