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ФК «Зенит» поздравил всех с Днем Победы

Спорт

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет с Днем Победы!»

Санкт-Петербург, 9 мая 2019, 11:59 — REGNUM  Поздравление с Днем Победы размещено 9 мая на официальном сайте футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит».

"Футбольный клуб «Зенит» поздравляет с Днем Победы!», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечено, что команда присоединяется к поздравлениям ветеранам Великой Отечественной войны и выражает признательность каждому, кто бесстрашно сражался, дрался до последнего, отдавал свои все свои силы и жертвовал своими жизнями во время войны.

«Благодаря вам мы можем жить в лучшем городе мира. Ваш славный подвиг — пример для всех поколений», — отмечается в сообщении на сайте санкт-петербургской команды.

Отметим, в годы войны футбольная команда «Зенит» была эвакуирована из Ленинграда под Казань, где её игроки работали на благо фронта на эвакуированном артиллерийском заводе, совмещая тяжелые условия военного быта с тренировками и играми.

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Футбол
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