Итальянские волейболистки сделали фото топлесс с чемпионским Кубком

Венеция, Италия, , 11:41 — REGNUM Волейболистки женской итальянской команды «Имоко Воплей» стали чемпионками Италии и сделали фото топлесс с чемпионским Кубком. Фотография размещена 9 мая в официальном Instagram команды.

Спортсменки завоевывают данный трофей второй год и в этом году они решили сделать фото топлесс с Кубком, надев на шею чемпионские медали и скрыв интимные части тела за своим трофеем.

Позднее блокирующая команды Йоланна Волош сделал отдельную фотографию с трофеем, на которой она полностью обнажена и также закрывает интимные части тела Кубком.

Отметим, в финале плей-офф Кубка Италии команда «Имоко Воплей» обыграла волейболисток «Новаро».