Четверг, 9 Мая 2019 года
12:11:42 МСК

Итальянские волейболистки сделали фото топлесс с чемпионским Кубком

Спорт

Спортсменки завоевывают данный трофей второй год

Венеция, Италия, 9 мая 2019, 11:41 — REGNUM  Волейболистки женской итальянской команды «Имоко Воплей» стали чемпионками Италии и сделали фото топлесс с чемпионским Кубком. Фотография размещена 9 мая в официальном Instagram команды.

Спортсменки завоевывают данный трофей второй год и в этом году они решили сделать фото топлесс с Кубком, надев на шею чемпионские медали и скрыв интимные части тела за своим трофеем.

Позднее блокирующая команды Йоланна Волош сделал отдельную фотографию с трофеем, на которой она полностью обнажена и также закрывает интимные части тела Кубком.

Отметим, в финале плей-офф Кубка Италии команда «Имоко Воплей» обыграла волейболисток «Новаро».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Волейбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить