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Главный тренер сборной Украины по футболу мечтает возглавить «Милан»

Спорт

«Однажды я хотел бы возглавить «Милан"»

Киев, 9 мая 2019, 11:40 — REGNUM  Андрей Шевченко, являющийся главным наставником украинской футбольной мужской сборной, мечтает в будущем тренировать команду «Милан», его слова приводит 9 мая Calciomercato.

По словам Шевченко, команда «Милан» является частью его жизни, однако сам он в настоящее время занят работой в украинской сборной, при этом теперешний наставник команды Дженнаро Гаттузо делает в «Милане» отличную работу.

«Однажды я хотел бы возглавить «Милан», — признался главный тренер сборной Украины, добавив, что однажды, возможно, настанет и его очередь быть главным наставником команды.

Отметим, Андрей Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году, что стало его первым опытом самостоятельной тренерской работы. Во время своей игровой карьеры Шевечнко сыграл за «Милан» в 322 матчах и отметился в них 175 мячами.

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Футбол
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