УЕФА выбрал четырех претендентов на лучший гол недели в ЛЧ

Ньон, Швейцария, , 11:04 — REGNUM Голосование за четырех претендентов на лучший гол недели в турнире Лиги чемпионов размещено 9 мая на официальном сайте УЕФА.

В число претендентов на данное звание вошли хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура и полузащитник «Аякса» Хаким Зиеши за их голы в матче между их клубами в полуфинале Лии чемпионов (3:2 в пользу «Тоттенхема»).

Также в этот список попали гол аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Мессии в матче против «Ливерпуля» (3:0 в пользу «Барселоны») и победный гол бельгийского нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги в ответной игре его клуба с «Барселоной» (4:0 в пользу «Ливерпуля»).

Отметим, ранее УЕФА опубликовал список лучших игроков недели. В него вошли полузащитники «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура и Мусса Сиссоко, а также игроки «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум и Трент Александер-Арнольд,