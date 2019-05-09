Четверг, 9 Мая 2019 года
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СМИ: «Ливерпуль» намерен предложить новое соглашение Ориги

Спорт

Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2020 года

Ливерпуль, Великобритания, 9 мая 2019, 11:05 — REGNUM  Футбольный клуб «Ливерпуль» собирается заключить со своим бельгийским форвардом Дивоком Ориги новый контракт, сообщает 9 мая The Independent.

Как пишет издание, главный наставник «Ливерпуля» немец Юрген Клопп удовлетворен той работой, которую футболист делает на тренировках и предпочел его Шердану Шакири и Даниэлю Старриджу.

Также ранее к нападающему проявляли интерес такие клубы как «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

Отметим, текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне 24-летний Ориги сыграл за «Ливерпуль» в 20 матчах и отметился в них 7 голами и 2 голевыми передачами.

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Футбол
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