СМИ: «Ливерпуль» намерен предложить новое соглашение Ориги

Ливерпуль, Великобритания, , 11:05 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» собирается заключить со своим бельгийским форвардом Дивоком Ориги новый контракт, сообщает 9 мая The Independent.

Как пишет издание, главный наставник «Ливерпуля» немец Юрген Клопп удовлетворен той работой, которую футболист делает на тренировках и предпочел его Шердану Шакири и Даниэлю Старриджу.

Также ранее к нападающему проявляли интерес такие клубы как «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

Отметим, текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне 24-летний Ориги сыграл за «Ливерпуль» в 20 матчах и отметился в них 7 голами и 2 голевыми передачами.