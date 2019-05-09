Давид Феррер проиграл Звереву на турнире в Мадриде и завершил карьеру

Мадрид, , 10:38 — REGNUM Испанский теннисист Давид Феррер уступил в матче второго круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде представителю Германии Александру Звереву.

Испанец уступил немцу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Соперники провели на корте 1 час 12 минут. За это время Феррер ни разу не подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать 1 из 3 брейк-понйтов. Его соперник за это же время 4 раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и смог реализовать 5 из 5 брейк-пойнтов.

Соперником Зверева в следующем круге станет польский спортсмен Хубер Хуркач.

Отметим, данная встреча стала последней в игровой карьере Феррера, который перед началом турнира объявил о том, что он закончит свои выступления качестве профессионала после того как примет участие в мадридском турнире серии «Мастерс».

Напомним, Давид Феррер был финалистом турнира «Большой шлем» в одиночном разряде в 2013 году. Также он является трижды обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании (2008, 2009 и 2011 год) и 29 раз выигрывал турниры серии Ассоциации теннисистов — профессионалов (АТР).