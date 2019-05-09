Окленд, США, , 10:19 — REGNUM

Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уоорриорз» обыграл баскетболистов «Хьюстон Рокетс» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА нынешнего сезона.

Игра, проходившая на паркете «Оракл-Арены» в Окленде, закончилась со счетом 104:99 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который набрал в матче 31 очко. Его коллега по команде Пи Джей Такер оформил в матче дабл-дабл с 13 очками и 10 подборами.

У победителей самым результативным оказался Клэй Томпсон, на счету которого 27 очков, набранных в игре. Ещё 25 очков записал в свой актив Стефен Карри.

Отметим, по итогам этой победы «Голден Стэйт» повел в серии со счетом 3−2. Следующая игра пройдет 11 мая в Хьюстоне.