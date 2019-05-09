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В «Аяксе» подтвердили скорый уход де Лигта из клуба

Спорт

«Я думаю, что де Лигт проводит последние матчи в составе «Аякса"»

Амстердам, 9 мая 2019, 09:59 — REGNUM  Капитан футбольного амстердамского клуба «Аякс» Маттейс де Лигт покинет команду в ближайшем времени, сообщил генеральный директор клуба Эрвин ван дер Сар, его слова 9 мая приводит Sky Sport Italia.

«Я думаю, что де Лигт проводит последние матчи в составе «Аякса», — заявил генеральный директор команды.

Также ван дер Сар выразил надежду на то, что футболист после своего ухода выйдет на более высокий уровень и несмотря на то, что является воспитанником «Аякса», де Лигт должен дальше играть в более топовом клубе, скорее всего в Испании или Италии.

Также генеральный директор «Аякса» отметил, что несмотря на предстоящие команде серьезные изменения, тренерский штаб руководство хотело бы сохранить без изменений.

Отметим, в нынешнем сезоне Маттейс де Лигт сыграл за «Аякс» в 31 матче и отметился в них 3 голами и 3 голевыми передачами.

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Футбол
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