Четверг, 9 Мая 2019 года
10:38:19 МСК

«Чикаго» разгромил всухую «Нью-Ингленд» в MLS

Спорт

5:0 в пользу «Чикаго»

Чикаго, США, 9 мая 2019, 09:46 — REGNUM  Футбольный клуб «Чикаго Файр» нанес разгромное поражение команде «Нью-Иглэнд Революшн» в матче регулярного чемпионата американской главной лиги футбола (MLS).

Встреча проходила на поле стадиона «СитГик» в Бриджвью и закончилась в пользу «Чикаго» со счетом 5:0.

Голами в составе победителей отметились: оформивший в матч дубль венгерский форвард «Чикаго» Неманья Николич (28-я, 41-я минуты), немец Брандт Бронико (78-я), аргентинец Николас Гайтан (85-я) и поляк Пшемыслав Франковский (89-я).

На счету Николаса Гайтана также одна результативная передача, ещё одной голевой передачей отметился бывший защитник немецкой футбольной сборной Бастиан Швайнштайнгер.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить