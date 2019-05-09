«Чикаго» разгромил всухую «Нью-Ингленд» в MLS

Чикаго, США, , 09:46 — REGNUM Футбольный клуб «Чикаго Файр» нанес разгромное поражение команде «Нью-Иглэнд Революшн» в матче регулярного чемпионата американской главной лиги футбола (MLS).

Встреча проходила на поле стадиона «СитГик» в Бриджвью и закончилась в пользу «Чикаго» со счетом 5:0.

Голами в составе победителей отметились: оформивший в матч дубль венгерский форвард «Чикаго» Неманья Николич (28-я, 41-я минуты), немец Брандт Бронико (78-я), аргентинец Николас Гайтан (85-я) и поляк Пшемыслав Франковский (89-я).

На счету Николаса Гайтана также одна результативная передача, ещё одной голевой передачей отметился бывший защитник немецкой футбольной сборной Бастиан Швайнштайнгер.