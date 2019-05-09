Три звезды игрового дня названы в НХЛ

Торонто, Канада, , 09:46 — REGNUM Имена трех лучших игроков прошедшего дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам двух матчей Кубка Стэнли нынешнего сезона, опубликовал 9 мая официальный сайт лиги.

Первой звездой дня признан капитан клуба «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски, который набрал 2 (шайба + результативная передача) очка в седьмом матче второго Руанда плей-офф с командой «Колорадо Эвеланш», ставшем победным в серии для его клуба (3:2 в матче и 4−3 в серии в пользу «Сан-Хосе).

Второй звездой дня стал чешский форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл, который также набрал 2 очка (шайба + результативная передача) в этом же матче.

Третьей звездой дня признан ещё один хоккеист «Сан-Хосе» Брент Бёрнс, который в этой же игре сделал две голевые передачи.