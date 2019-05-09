Лондон, Великобритания, , 09:46 — REGNUM

Игроки футбольного лондонского клуба «Тоттенхэм Спурс» знали, что играют недостаточно хорошо и понимали, что нужно пользоваться появляющимися моментами в игре с «Аяксом», рассказал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, его слова приводит 9 мая пресс-служба УЕФА.

«Мы знали, что недостаточно хорошо играем. Понимали, что нужно реализовывать моменты, если они будут появляться», — заявил Кейн, добавив, что этими шансами воспользовался хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура, который оформил хет-трик в игре и этим принес своему клубу победу.

Также форвард «Барселоны» отметил, что «Тоттенхэм» нашел способ обыграть «Аякс», также как другой финалист Лиги чемпионов — клуб «Ливерпуль», сумел победить команду «Барселона» и что теперь пора думать о финальном противостоянии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Тоттенхэм Спур» обыграл амстердамскую команду «Аякс» в матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 3:2 и вышел в финал Лиги чемпионов.