Источник: форвард Тексье сыграет за сборную Францию по хоккею на ЧМ-2019

Колумбус, США, , 09:02 — REGNUM Французский форвард хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Александр Тексье сыграет за мужскую сборную команду Франции по хоккею на чемпионате мира 2019 года, сообщил 9 мая на своей странице в Twitter инсайдер команды «Коламбус» — репортер Джефф Свобода.

Согласно данным источника, ему об этом сообщил генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен.

Отметим, 19-летний нападающий Александр Тексье пришел в основной состав клуба «Коламбус Блю Джекетс» в конце регулярного чемпионата НХЛ и успел сыграть в двух матчах. В них он успел забросить одну шайбу. В восьми матчах плей-офф набрал 3 (2 шайбы + результативная передача) очка.