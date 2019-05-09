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Реконструкция стадиона «Сантьяго Бернабеу» завершится летом 2022 года

Спорт

Ещё четыре месяца будет потрачено на улучшение внешнего вида стадиона

Мадрид, 9 мая 2019, 09:01 — REGNUM  Реконструкция домашнего стадиона футбольного мадридского куба «Реал» «Сантьяго Бернабеу» будет проводится в течение 39 месяцев и завершится в августе 2022 года, сообщает 9 мая официальный сайт «Реала».

По данным пресс-службы клуба, решение о реконструкции домашнего стадиона было принято советом директоров «Реала» и её будет проводить испанская строительная компания FCC Construction, которая показала высокий технический уровень вкупе с наиболее выгодными экономическими условиями.

Также известно, что после реконструкции ещё 4 месяца будет потрачено на улучшение внешнего вида стадиона.

Отметим, домашний стадион «Реала» был построен в 1947 году и носил название «Нуэво Чамартин», нынешнее название спортивный объект получил в 1955 году.

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Футбол
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