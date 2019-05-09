Капитан «Аякса»: мы слишком рано поверили, что пройдем дальше

Амстердам, , 08:34 — REGNUM Игроки амстердамского футбольного клуба «Аякс» слишком рано в игре с «Тоттенхэмом» поверили, что они уже прошли в финал Лиги чемпионов, считает капитан Маттейс де Лигт. Его мнение 9 мая приводит пресс-служба УЕФА.

«Мы слишком рано поверили в то, что пройдём дальше. Знали, что до конца минута, и думали, что справимся. Нужно было закончить матч на пять секунд раньше», — заявил де Лигт.

Также футболист рассказал, что в концовке матча у них было ощущение уходящей из-под ног земли, так как они были очень близки к выходу в финал Лиги чемпионов.

Кроме этого, капитан «Аякса» отметил, что после проигрыша в раздевалке команды стояла мертвая тишина.

Однако при этом, как рассказал де Лигт, у «Аякса» всё ещё остается шанс на победу в чемпионате, и вообще команда провела прекрасный сезон.

«Было здорово видеть и чувствовать поддержку наших болельщиков. Это дало нам понять, что значил для них этот сезон», — подчеркнул капитан «Аякса».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее встреча полуфинала Лиги чемпионов между клубами «Аякс» и «Тоттенхэм Хотспур» завершилась победой англичан со счётом 2:3, Маттейс де Лигт отметился в ней голом на 5-й минуте игры.