Источник: судя по всему, Бобровский покинет «Коламбус»

Колумбус, США, , 08:22 — REGNUM Российский голкипер хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вероятнее всего покинет свою команду. Такое мнение высказал обозреватель матчей «Коламбуса» Ааарон Порцлайн, его слова приводит 9 мая The Athletic.

«Судя по всему, Сергей Бобровский покидает «Коламбус», — заявил Ааарон Порцлайн.

Также он сообщил, что хоккеист настаивал на обмене его в другой клуб ещё прошлым летом, однако при этом хотел попасть только в определенные команды.

Кроме этого, по данным Порцлайна, в настоящее время ходят разговоры о возможности обмена российского голкипера в состав клуба «Флорида Пантерз».

И ещё обозреватель отметил, что он не был бы удивлен, если бы «Коламбус» предложил Бобровскому контракт сроком на восемь лет, так как это единственный клуб, который может сделать игроку такое предложение.

«В НХЛ редко идут на обмен после заключения контракта, но это шанс для «Коламбуса» отыграть выбор на драфте», — подчеркнул Аарон Порцлайн.

Отметим, в текущем сезоне Сергей Бобровский сыграл 9 матчей на ноль и стал лидером в лиге по данном показателю. Клуб одержал 37 побед в 62 мачтах с его участием. В среднем голкипер пропускал 2,58 шайбы за игру при 91,3% отраженных бросков.