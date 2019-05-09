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СМИ: Защитник Никита Задоров сыграет за сборную России на ЧМ-2019

Спорт

Игрок дал свое согласие на участие в сборной

Роли, США, 9 мая 2019, 08:02 — REGNUM  Защитник хоккейного клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров дал свое согласие на участи в мужской сборной России по хоккею на чемпионат мира 2019 года, сообщил 9 мая агент хоккеиста Дэн Мильштейн. Его слова приводит Сhampionat.com

«Никита Задоров вызван в сборную России», — рассказал Мильштейн, добавив, что игрок согласился на данное предложение и собирается присоединиться к команде.

При этом, как отметил агент игрока, сроки участия Задорова в сборной России по хоккею пока не ясны.

Отметим, в прошедшем сезоне НХЛ Никита Задоров сыграл в 70 матчах за свой клуб и смог набрать в них 14 (7 шайб + 7 результативных передач) очков. В плей-офф не записал на свой счет никаких результативных действий.

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