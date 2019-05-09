СМИ: «Барселона» намерена продать защитника Коутиньо

Барселона, Испания, , 07:39 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» собирается продать своего бразильского полузащитника Коутиньо летом нынешнего года, утверждает 9 мая ESPN.

По данным источника, руководство клуба приняло такое решение, разочаровавшись его результатами игры.

Также известно, что каталонцы хотят продать футболиста подороже, чтобы суметь в максимальной степени возместить 160 млн евро, которые были потрачены на приобретение Коутиньо в январе 2018 года.

Отметим, в нынешнем сезоне 26-летний Коутиньо сыграл за клуб в 52 матчах и отметился в них 11 голами и 5 результативными передачами. Текущий контракт клуба с игроком рассчитан до 2023 года.