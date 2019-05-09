«Сан-Хосе» вышел в финал конференции, переиграв «Колорадо»

Сан-Хосе, США, , 08:02 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» переиграл команду «Колорадо Эвеланш» в седьмом матче серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ нынешнего сезона.

Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл на 6-й минуте нападающий Джо Павелски, а затем его чешский коллега по клубу Томаш Гертл на 12-й минуте удвоил преимущество своей команды. До перерыва гостям удалось отыграть одну шайбу усилиями финского форварда «Колорадо» Микко Рантанена (20-я).

Затем во втором периоде «Сан-Хосе» восстановил свое преимущество в две шайбы голом Йоонаса Донского (33-я) и в третьем гости смогли только отыграть один гол. Это сделал форвард Тайсон Джост (41-я).

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров не отметился в матче результативными действиями. Другой российский участник команды голкипер Семен Варламов не участвовал в игре.

Отметим, после этой победы «Сан-Хосе» выиграл в полуфинальной серии плей-офф конференции запада со счетом 4−3. В финале соперником команды стане клуб «Сент-Луис Блюз».