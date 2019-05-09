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Хачанов проиграл Вердаско на теннисном турнире в Мадриде

Спорт

7:6 (7:4), 1:6, 5:7 в пользу Вердаско

Хачанов проиграл Вердаско на теннисном турнире в Мадриде
Теннис

Мадрид, 9 мая 2019, 07:13 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Испании Фернандо Вердаско во втором круге теннисного турнира в Мадриде.

Спортсмен из России уступил испанцу в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 5:7.

Соперники провели на корте 2 часа 30 минут. За это время Карен Хачанов 6 раз подал, 2 раза допустил двойную ошибку и смог реализовать 1 из 3 возможных брейк-пойнтов. Его соперник подал навылет 12 раз, 4 раза ошибся при подаче и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов.

До этого матча теннисисты на корте не встречались.

Отметим, в 1/8 финала соперником Фернандо Вердаско станет греческий спортсмен Стефанос Циципас.

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Теннис
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